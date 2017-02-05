Survivor 2017'de bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Volkan, bir eleme adayı daha çıkardı. İşte Volkan'ın konseyde söylediği o isim;
İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları 04-02-2017
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ilk eleme adayları belli oldu.Magazin - 05 Şubat 2017 12:20
Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi. İşte ismi en çok yazılan o isim;
Survivor 2017'de bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Volkan, bir eleme adayı daha çıkardı. İşte Volkan'ın konseyde söylediği o isim;
Survivor 2017'de bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Volkan, bir eleme adayı daha çıkardı. İşte Volkan'ın konseyde söylediği o isim;
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