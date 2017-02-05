İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları 04-02-2017

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler'de ilk eleme adayları belli oldu.

Magazin - 05 Şubat 2017 12:20
İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları 04-02-2017
Survivor 2017'de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi. İşte ismi en çok yazılan o isim;



Survivor 2017'de bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Volkan, bir eleme adayı daha çıkardı. İşte Volkan'ın konseyde söylediği o isim;

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Atalay ilk kez konuştu
  • Ece Seçkin Uludağ'da şov yaptı!
  • Yayına başlamadan veda mı etti?
  • Kerem Bürsin: Hayatım boks oldu!
  • Hira'ya doğum günü partisi!
  • Mahsun Kırmızıgül şokta!
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
  • Harun ölümle yaşam arasında!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!
  • Bensu Soral'ın ikiz kardeşi ortaya çıktı!
  • Helin Avşar, Kıvanç Tatlıtuğ paylaşımını neden sildi?
  • Tolga Sarıtaş'a büyük şok!
  • Hanife ve Serkan ayrılığının sebebi Melisa mı?
  • Mahsun Kırmızıgül'e bir kötü haber daha
  • İşte Hira'nın doğum günü sürprizi!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
Helin, Kıvanç’la ilgili iğrenç bomba açıklayacakmış!

EN POPÜLER HABERLER

  • İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları
  • Aleyna Tilki'nin sınav notu kavgası
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Asena Atalay ilk kez konuştu
  • Ece Seçkin Uludağ'da şov yaptı!
  • Mahsun Kırmızıgül'ün zararı çok büyük!
  • Bulgaristan'da zirve hatırası!
  • "İçerde"den nefes kesen tanıtım!
İşte Survivor 2017'de haftanın eleme adayları