İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim

Survivor 2017 yarışmasında adaya veda eden ilk isim belli oldu. Ada konseyine giden Gönülller Takımı'ndan bir kişi Survivor'a veda etti.

Magazin - 25 Ocak 2017 11:53
İşte Survivor 2017'ye veda eden ilk isim
Survivor'a ilk hafta veda eden isim belli oldu. Dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ve dört eleme adayı çıkaran Gönüllüler takımından adaya veda eden kişi kim oldu?



Survivor 2017'ye ilk veda eden isim olan yarışmacı konseyde duygularını anlattı.



İşte Survivor'a dahil olan 3 yeni yarışmacı!

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