Survivor Berna Keklikler tatilde..

Önceki gün Türkbükü'nde görüntülenen Survivor Berna Keklikler, hayranları ile bol bol fotoğraf çektirdi.

Magazin - 18 Temmuz 2017 08:00
Survivor Berna Keklikler tatilde..
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Berna Keklikler, tatil yapıyor.

Tatilde erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Levent Aydan ile görüntülenen Keklikler bu haber üzerine sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Yanındaki kişinin arkadaşının babası olduğunu söyleyen Keklikler iddiaları yalanladı.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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