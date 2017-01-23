İşte Survivor'ın en çok aranan ismi!

Survivor’da bu yılki favorilerin ilk sinyalleri “Google Arama Trendleri”ne yansıdı. Yarışmacılardan İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Eser West, Tarık Mengüç ve Sema Apak en popüler isimler arasında yer aldı.

Magazin - 23 Ocak 2017 13:34
İşte Survivor'ın en çok aranan ismi!
Bilindiği gibi, Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendleri hazırlanırken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramalar ayrı bir listede toplandı.




Survivor 2017 ile ilgili aramalar
Survivor 2017 yarışmacıları
İlhan Mansız
Furkan Kızılay
Eser West
Tarık Mengüç
Sema Apak
Adem Kılıççı
Berna Öztürk
Ogeday Girişken
Seda Demir
Pınar Saka
Şahika Ercümen

VİDEO İÇİN TIKLAYIN[url=https://www.gecce.com/video-survivor-2017de-takimlar-arasindaki-ilk-satasma][/url]

Genel Google Arama Trendleri 16-23 Ocak 2017
Reina katili
İlhan Cavcav
Aylin Nazlıaka, Şafak Pavey
Donald Trump
Lav silahı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ACT havayolları, Bişkek, kargo uçağı
Kadir Güntepe
Gökçen Özdoğan Enç
Melania Trump
Ivanka Trump, Bill Clinton
Mehmet Aslan
Lindsay Lohan
Güler Işık
Gamze Topuz
Sicil Affı
Hrant Dink
Hande Soral, İsmail Demirci
Afra Saraçoğlu
Bahar Candan
Drone
Koray Avcı
Said Sefa, Atilla Taş
Ahmet Hamdi Çamlı, Yeliz
Kötü Çocuk
Tolga Sarıtaş
Rakka
Selçuk Ulaş
Sezen Aksu
Gupse Özay
Ayşe Acar Başaran
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