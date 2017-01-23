İşte Survivor'ın en çok aranan ismi!

Magazin - 23 Ocak 2017 13:34

Bilindiği gibi, Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor. Geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendleri hazırlanırken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramalar ayrı bir listede toplandı.Survivor 2017 yarışmacılarıİlhan MansızFurkan KızılayEser WestTarık MengüçSema ApakAdem KılıççıBerna ÖztürkOgeday GirişkenSeda DemirPınar SakaŞahika ErcümenVİDEO İÇİN TIKLAYIN[url=https://www.gecce.com/video-survivor-2017de-takimlar-arasindaki-ilk-satasma][/url]Reina katiliİlhan CavcavAylin Nazlıaka, Şafak PaveyDonald TrumpLav silahı, İstanbul Emniyet MüdürlüğüACT havayolları, Bişkek, kargo uçağıKadir GüntepeGökçen Özdoğan EnçMelania TrumpIvanka Trump, Bill ClintonMehmet AslanLindsay LohanGüler IşıkGamze TopuzSicil AffıHrant DinkHande Soral, İsmail DemirciAfra SaraçoğluBahar CandanDroneKoray AvcıSaid Sefa, Atilla TaşAhmet Hamdi Çamlı, YelizKötü ÇocukTolga SarıtaşRakkaSelçuk UlaşSezen AksuGupse ÖzayAyşe Acar Başaran