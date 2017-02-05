İşte Vatanım Sensin'in Yıldız'ı Pınar Deniz'in sevgilisi

Magazin - 06 Şubat 2017 06:00

Dizinin takipçileri 23 yaşındaki oyuncunun özel hayatını merak etti.Pınar Deniz 2 yıldır meslektaşı Kaan Turgut (32) ile birlikte. Kaan Turgut, TRT 1’de başlayacak ‘Abdülhamit- Payitaht’ta ‘Prens Sabahattin’ rolünde.Pınar Deniz ile sevgilisi Kaan Turgut’un ortak noktası tarihe büyük ilgi duymaları...Pınar Deniz “İkimiz de dönem dizilerinde oynuyoruz. En büyük zevkimiz tarihi karakterleri incelemek ve okumak. Bu arada Kaan çok romantik biri. Şanslıyım” diyor.Kaan Turgut daha önce ‘Elveda Rumeli’, ‘Mazi Kalbimde Yaradır’ ve ‘Küçük Sırlar’ dizilerinde oynamıştı.Kaynak:posta.com.tr