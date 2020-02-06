İşte vücudu yenileyen besinler!

Sağlıklı bir vücudun sağlıklı beslenmeden geçtiğini belirten Menase, "A vitamini veya diğer adıyla retinol özellikle yaşlanmış dokuların yenilenmesinde rol oynuyor.Retinolü, besinlere turuncu-kırmızı pigmentini veren beta karotenin bulunduğu kaynaklar sağlıyor. Havuç zengin beta karoten içeriğiyle özellikle göz, cilt ve saç sağlığını güçlendiren besinlerden biri. Günlük beslenmenizde havucu salatalarınıza çiğ olarak doğrayabilir ya da sebze yemeklerinizin içerisine ekleyebilirsiniz." dedi.Menase, kışın vazgeçilmezlerinden trup ile ilgili "Turp, folik asit, K vitamini ve antioksidan yönünden oldukça zengin. İçerdiği güçlü vitaminler ve antioksidanlar sayesinde vücuttaki inflamasyonu azaltıyor ve kanser oluşum riskini düşürüyor. Hücre yenilenmesinde rol oynuyor ve vücutta oluşan serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor." dedi.Roksi Menase “Nar, bazı inançlarda sonsuz yaşamın sembolü olarak yer alır. İçeriğinde yüksek lif, C vitamini, K vitamini ve antioksidanlar barındırır. Bir porsiyon nar, günlük alınması gereken K vitamininin neredeyse yarısını içerir. K vitamini; kanın pıhtılaşmasını sağlayarak yaraların onarılmasında yardımcıdır. Ayrıca, K vitamininden zengin olan nar, kalsiyum vitamininin kemikler tarafından daha iyi emilmesini sağlayarak kemikleri de güçlendirir” dedi.Menase, ıspanak ile ilgili "İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kolajen üretimini artırarak cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturan ıspanak, yüksek lif, potasyum ve K vitamini içermesiyle hem hücre yenilenmesine katılıyor, hem de kalp, damar ve bağırsak sağlığını koruyor. Kasları güçlendiren, zihinsel ve bedensel yorgunluğu önleyen ıspanağı çiğ haliyle salata olarak tüketebilir veya pişirerek sebze yemeği yapabilirsiniz." dedi.