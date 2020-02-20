İşte Yasemin Özilhan'ın setlere dönme şartları!

Yasemin Özlilhan, dizi setlerine dönmek için olması gereken şartları açıkladı.

20.02.2020 15:51 Magazin

İşte Yasemin Özilhan'ın setlere dönme şartları! Yasemin Özilhan, 2011 yılında İzzet Özilhan'la hayatını birleştirmesinin ardından setleri bırakmıştı. Güzel oyuncu, bu konuyla ilgili kararını değiştirdi.

SETLERE GERİ DÖNEBİLİR!
Özilhan, geçtiğimiz aylarda fenomen dizi 'Mucize Doktor'a konuk oyuncu olarak katılmış ve çok keyif aldığını belirtmişti. Güzel oyuncu, şimdi de "İyi bir senaryo gelirse neden olmasın, oynarım. Setleri özlediğimi fark ettim” diyerek yeni projelere yeşil ışık yaktı fakat Özilhan'ın setlere geri dönmek için bazı şartları var. Bu şartlar; sette haftanın 3 günü çalışmak, sette bulunacağı sürenin 4 saati geçmemesi ve kendisini ve ailesini rahatsız edecek sahnelerin olmaması.

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