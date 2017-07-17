İstem Yılmaz-Burak Yılmaz çifti krizi aştı!

Futbol kariyerine Çin’de devam eden Burak Yılmaz, eşi İstem Yılmaz ile geçen yıl yaşadıkları krizi aştı.

Magazin - 18 Temmuz 2017 07:00
İstem Yılmaz-Burak Yılmaz çifti krizi aştı!
İstem-Burak Yılmaz çifti, geçen yıl yaşadıkları krizi aşmayı başardı.

Futbol kariyerine Çin’de devam eden ünlü futbolcu, eşi ve çocuklarıyla çıktığı Çeşme tatilinde objektife yansıdı. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen, yeni sezonda Trabzonspor’la anlaşacağı konuşulan futbolcu, öğle saatlerinde eşi İstem Yılmaz ve iki kızıyla denize açıldı. Yılmaz çifti akşam ise Alaçatı sokaklarındaydı. İkilinin mutlu hali, evliliklerinde geçen yıl yaşadıkları kaosun tamamen ortadan kalktığının kanıtı gibiydi.

Kötü günler geride kaldı
İstem Yılmaz, geçen yıl şiddet gördüğü iddiasıyla Burak Yılmaz’a boşanma davası açmış, 10 milyon lira da tazminat talep etmişti. Ünlü futbolcu bunun üzerine karşı dava açarak çocuklarının velayetini istemişti.

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Kaynak: hurriyet.com.tr
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