İstem Yılmaz-Burak Yılmaz çifti krizi aştı!

Magazin - 18 Temmuz 2017 07:00

İstem-Burak Yılmaz çifti, geçen yıl yaşadıkları krizi aşmayı başardı.Futbol kariyerine Çin’de devam eden ünlü futbolcu, eşi ve çocuklarıyla çıktığı Çeşme tatilinde objektife yansıdı. Çin’in Beijing Guoan takımında forma giyen, yeni sezonda Trabzonspor’la anlaşacağı konuşulan futbolcu, öğle saatlerinde eşi İstem Yılmaz ve iki kızıyla denize açıldı. Yılmaz çifti akşam ise Alaçatı sokaklarındaydı. İkilinin mutlu hali, evliliklerinde geçen yıl yaşadıkları kaosun tamamen ortadan kalktığının kanıtı gibiydi.Kötü günler geride kaldıİstem Yılmaz, geçen yıl şiddet gördüğü iddiasıyla Burak Yılmaz’a boşanma davası açmış, 10 milyon lira da tazminat talep etmişti. Ünlü futbolcu bunun üzerine karşı dava açarak çocuklarının velayetini istemişti.Kaynak: hurriyet.com.tr