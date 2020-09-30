Ünlü oyuncu, siyah beyaz ve kartal kanatları olan bir maske taktı ve İtalya’da havalimanında da maskesini hiç çıkartmadı.
OTELİN ÖNÜNE GELDİLER
İtalya’dan gelen görüntülerde, Can Yaman’ı önce havalimanı apromunda bazı hayranlarının karşıladığı görüldü. Ünlü oyuncunun konakladığı otelin önüne gelen hayranları pandemiyi önemsemedi. Bu kadar yoğun hayran kalabalığına rağmen Yaman'ın, İtalya'da otobüs kullanması dikkat çekti.
İtalya'da Can Yaman çılgınlığı! Hayranları otele akın etti!
Bay Yanlış dizisinin fişi çekilen Can Yaman, dizisinin erken final yapması ile birlikte soluğu italya'da aldı.
30.09.2020 15:04 Magazin