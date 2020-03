İtalya'da Can Yaman'a koronavirüs önlemi!

Can Yaman, İtalya'da izdihama neden oldu!

Can Yaman'ın 'Survivor' sunuculuğu da iptal oldu!

Can Yaman aylar sonra konuştu: 'Libido' kelimesi çok farklı yerlere gitti

Can Yaman asker dönüşü soluğu İtalya'da aldı. Önceki gün İtalya'nın ünlü televizyon programlarından birine konuk oldu. Normalde seyircili olan programa bu kez seyirci alınmadı. İtalya'da da ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle böyle bir karar alındığı ortaya çıktı.Can Yaman programın ardından özel seçilen 100 kişilik bir hayran grubuyla bir araya geldi.Programda kendisiyle ilgili bilgiler paylaşan Can Yaman, her düğün sahnesinden sonra annesi ve anneannesinin ağladığını söyledi. "Beni damatlıkla görmek onları duygulandırıyor" diyen oyuncu, annesinin evlenmesini çok istediğini de sözlerine ekledi.