İtalya'da Can Yaman'a koronavirüs önlemi!

Can Yaman programın ardından özel seçilen 100 kişilik bir hayran grubuyla bir araya geldi.
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ANNEM AĞLIYOR!
Programda kendisiyle ilgili bilgiler paylaşan Can Yaman, her düğün sahnesinden sonra annesi ve anneannesinin ağladığını söyledi. "Beni damatlıkla görmek onları duygulandırıyor" diyen oyuncu, annesinin evlenmesini çok istediğini de sözlerine ekledi.
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