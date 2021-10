İtalya'da Can Yaman'ın etrafını sardılar!

Can Yaman, İtalya sokaklarında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve izdihama sebep oldu. Yaman’ın kadın hayranları oyuncuyu saatlerce bekledi.Bir süredir İtalya’da yaşayan Can Yaman’a İtalyanların sevgisi artarak devam ediyor. Yaman önceki gün sosyal medya hesabından Roma sokaklarında büyük ilgiyle karşılaştığı anları paylaştı. Can Yaman’ın çıkış yapacağı kapının önünde toplanan İtalyan hayranları, ünlü oyuncuya seslerini duyurmaya çalıştı.İşte o anlar: