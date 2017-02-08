İtalya'da Serkan Çayoğlu fırtınası!

Magazin - 08 Şubat 2017 12:25

İlk olarak Kiraz Mevsimi’ndeki rol arkadaşı Özge Gürel ile birlikte bir programa katılan Serkan Çayoğlu, bu kez tek başına İtalya’nın reytingi en yüksek programlarından C Est Per Posta’ya katıldı.Program yayınlandıktan sonra kanalın sitesinden yayınlanan bölüm 2 günde 5milyon kez tıklandı.Aynı zamanda pek çok İtalyan etkinlik ve programından teklif alan Serkan Çayoğlu, dizi ve film yapımcılarının da yakın takibinde.Öte yandan Serkan Çayoğlu adına Facebook ve Instagram’da yüzbinlerce takipçisi olan İtalyanca fan sayfaları açıldı. İtalya’da reyting rekorları kıran Kiraz Mevsimi’nin ardından Hayatımın Aşkı da bu ülkede gösterime giriyor.