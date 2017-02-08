İtalyan Yapımcılar Serkan Çayoğlu’nun peşinde
İlk olarak Kiraz Mevsimi’ndeki rol arkadaşı Özge Gürel ile birlikte bir programa katılan Serkan Çayoğlu, bu kez tek başına İtalya’nın reytingi en yüksek programlarından C Est Per Posta’ya katıldı.Program yayınlandıktan sonra kanalın sitesinden yayınlanan bölüm 2 günde 5milyon kez tıklandı.Aynı zamanda pek çok İtalyan etkinlik ve programından teklif alan Serkan Çayoğlu, dizi ve film yapımcılarının da yakın takibinde.
Yüzbinlerce İtalyan fan’ı var
Öte yandan Serkan Çayoğlu adına Facebook ve Instagram’da yüzbinlerce takipçisi olan İtalyanca fan sayfaları açıldı. İtalya’da reyting rekorları kıran Kiraz Mevsimi’nin ardından Hayatımın Aşkı da bu ülkede gösterime giriyor.
İtalya'da Serkan Çayoğlu fırtınası!
Kiraz Mevsimi ve Hayatımın Aşkı yapımlarıyla Türkiye’de geniş bir hayran kitlesi edinen Serkan Çayoğlu’nun ünü ülke sınırlarını aştı. İtalya’nın reytingi en yüksek programlarına konuk olarak davet edilen ve katılan Serkan Çayoğlu, İtalya’nın en sevilen oyuncularından biri oldu.Magazin - 08 Şubat 2017 12:25
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