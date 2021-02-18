İtalyan aşkına evlenme teklif etmişti! Can Yaman baba mı oluyor?

Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti

Can Yaman aşka geldi!

İtalyan dizisi Sandokan'ı başrolünde yer alan Can Yaman bir süre önce Roma'ya yerleşmişti. Burada bir otelde konaklayan oyuncu dizi için hazırlıklara başlamıştı. Yaman aşkı da İtalya'da bulmuş, gönlünü spor spikeri Diletta Leotta'ya kaptırmıştı.Yakışıklı oyuncu bir kaç gün önce sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Mairoi plajındaki eski bir gözetleme kulesi olan tarihi lokantayı kapatan, uçak kiralayan Can Yaman tüm bu organizasyon için servet harcadı. Toplam 550 bin TL’ye “Evet” yanıtını aldı.Can Yaman'ın sürpriz evlilik kararının ardından 'bebek' iddiaları gündeme geldi. Posta'da yer alan habere göre Diletta Leotta hamile. Şimdi sevgililerin kısa süre içinde Sicilya’da nikah masasına oturacağı söyleniyor.