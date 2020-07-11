İtalyan güzelden Can Yaman'a sitem: "Bana kur yapıp durdu"

"Bay Yanlış" Göcek'te!

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‪İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani, şöhreti İtalya'ya kadar uzanan Can Yaman ile ilgili itiraflarda bulundu.36 yaşındaki oyuncu, "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip, kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı" dedi.Francesca Cipriani ayrıca, "Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın" diyerek sözlerini tamamladı.