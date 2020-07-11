İtalyan güzelden Can Yaman'a sitem: "Bana kur yapıp durdu"

‪İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani’nin Can Yaman isyanı: “Bir TV programında tanıştık. Bana gülümsedi ve kur yaptı. Görüşmek için sözleştik ama hiçbir mesajıma dönmedi. Bana bunu neden yaptı? Onun için her gün ağlıyorum. Ben şanssızım.” ‬

11.07.2020 13:24 Dizi Galeri

İtalyan güzelden Can Yaman'a sitem: "Bana kur yapıp durdu" ‪İtalyan oyuncu ve şarkıcı Francesca Cipriani, şöhreti İtalya'ya kadar uzanan Can Yaman ile ilgili itiraflarda bulundu.

"BANA KUR YAPIP DURDU!"

36 yaşındaki oyuncu, "İkimiz de Barbara D'Urso'nun programına konuk olmuştuk. Bütün gece bana gülümseyip, kur yapıp durdu. Hatıra fotoğrafı çektirdik. Sonra da görüşmek için söz verdik. Ama öyle olmadı" dedi.

"Bay Yanlış" Göcek'te!



"BANA ASLA YANIT VERMEDİ!"

Francesca Cipriani ayrıca, "Ona mesaj yazmaya çalıştım, ama bana asla yanıt vermedi. Bana bunu neden yaptın" diyerek sözlerini tamamladı.

Sen Çal Kapımı mı, Bay Yanlış mı?

Sen Çal Kapımı mı, Bay Yanlış mı?



'Bay Yanlış'ı durdurmak için ikinci başvuru!

'Bay Yanlış'ı durdurmak için ikinci başvuru!



'Bay Yanlış' mahkemelik oldu!

'Bay Yanlış' mahkemelik oldu!
YASAL UYARI: İçeriğin kopyalanması yasaktır. İçerik, sadece gecce’ye link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

Bunlarda ilginizi çekebilir: