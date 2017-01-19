İtalya'yı çığ felaketi vurdu!

İtalya'da depremlerin ardından bir otel çığ altında kaldı. Faciada en az 30 kişi öldü.

Yaşam - 19 Ocak 2017 11:24
İtalya'yı çığ felaketi vurdu!
İtalya'nın orta kesimlerinde son günlerde ard arda meydana gelen depremlerin etkisiyle meydana gelen çığ sonucu Pescara bölgesindeki bir otel çığ altında kaldı.

Reuters'ın haberine göre Rigopiano adlı otelinçığ altında kalması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti.
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Bağlantılar: İtalya, çığ felaketi

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