Ünlü isimlerin ve basının yoğun ilgi gösterdiği törene Serenay Sarıkaya, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi isimler damga vurdu. Jess Molho’nun sunuculuğu eşliğinde Yaşam Boyu BaşArı Ödülü’ne layık görülen Demet Akbağ ve Rasim Öztekin, Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Yetkin Dikiciler salonda alkışlarla karşılandı. Tören sırasında Ozan Güven, Yalın, PuCCa, Geveze gibi isimler sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Törenin ardından gerçekleşen kokteylde ise katılımcılar keyifli vakit geçirdiler.
İşte 2016’nın En BaşArılı’ları;
Yılın En BaşArılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin Terzioğlu
Yılın En BaşArılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker Kaleli
Yılın En BaşArılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay Sarıkaya
Yılın En BaşArılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan Güven
Yılın En BaşArılı Kadın Şarkıcısı: Hande Yener
Yılın En BaşArılı Erkek Şarkıcısı: Yalın
Yılın En BaşArılı Albümü: Janti (Murat Boz)
Yılın En BaşArılı Alternatif Müzik Grubu: Adamlar
Yılın En BaşArılı Klip Çalışması: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)
Yılın En BaşArılı Radyo Programcısı: Geveze
Yılın En BaşArılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)
Yılın En BaşArılı Bloggerı: PuCCa
Yılın En BaşArılı Kitabı: Gerçek Hesap Bu (Nejat İşler)
Yılın En BaşArılı Girişimcisi: Hakan Baş
Yılın En BaşArılı Girişimi: İTÜ Arı Teknokent
Yılın En BaşArılı Yatırımcısı: Nevzat Aydın
Yılın En BaşArılı Yatırım Topluluğu: Galata Business Angels
Yılın En BaşArılı Edebiyat - Kültür - Sanat Dergisi: Kafkaokur
Yılın En BaşArılı İş Kadını: Leyla Alaton
Yılın En BaşArılı İş Adamı: Acun Ilıcalı
Yılın En BaşArılı İş Dergisi: Harvard Business Review
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri sahiplerini buldu!
İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene 24.sü düzenlenen İTÜ EMÖS kapsamında gerçekleşen BaşArı Ödülleri, geçtiğimiz akşam Akatlar Mustafa Kemal Kültür Merkezi’ndeki tören ile sahiplerini buldu!Magazin - 01 Şubat 2017 10:34
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