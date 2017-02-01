İTÜ EMÖS BaşArı Ödülleri sahiplerini buldu!

Magazin - 01 Şubat 2017 10:34

Ünlü isimlerin ve basının yoğun ilgi gösterdiği törene Serenay Sarıkaya, İlker Kaleli, Burçin Terzioğlu gibi isimler damga vurdu. Jess Molho’nun sunuculuğu eşliğinde Yaşam Boyu BaşArı Ödülü’ne layık görülen Demet Akbağ ve Rasim Öztekin, Jüri Özel Ödülü’nün sahibi Yetkin Dikiciler salonda alkışlarla karşılandı. Tören sırasında Ozan Güven, Yalın, PuCCa, Geveze gibi isimler sempatik tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı. Törenin ardından gerçekleşen kokteylde ise katılımcılar keyifli vakit geçirdiler.İşte 2016’nın En BaşArılı’ları;Yılın En BaşArılı Kadın Dizi Oyuncusu: Burçin TerzioğluYılın En BaşArılı Erkek Dizi Oyuncusu: İlker KaleliYılın En BaşArılı Kadın Film Oyuncusu: Serenay SarıkayaYılın En BaşArılı Erkek Film Oyuncusu: Ozan GüvenYılın En BaşArılı Kadın Şarkıcısı: Hande YenerYılın En BaşArılı Erkek Şarkıcısı: YalınYılın En BaşArılı Albümü: Janti (Murat Boz)Yılın En BaşArılı Alternatif Müzik Grubu: AdamlarYılın En BaşArılı Klip Çalışması: Ben Bilmem (Murat Dalkılıç)Yılın En BaşArılı Radyo Programcısı: GevezeYılın En BaşArılı Şarkısı: Günah Benim (EYPİO ft. Burak King)Yılın En BaşArılı Bloggerı: PuCCaYılın En BaşArılı Kitabı: Gerçek Hesap Bu (Nejat İşler)Yılın En BaşArılı Girişimcisi: Hakan BaşYılın En BaşArılı Girişimi: İTÜ Arı TeknokentYılın En BaşArılı Yatırımcısı: Nevzat AydınYılın En BaşArılı Yatırım Topluluğu: Galata Business AngelsYılın En BaşArılı Edebiyat - Kültür - Sanat Dergisi: KafkaokurYılın En BaşArılı İş Kadını: Leyla AlatonYılın En BaşArılı İş Adamı: Acun IlıcalıYılın En BaşArılı İş Dergisi: Harvard Business ReviewİŞTE O GÖRÜNTÜLER: