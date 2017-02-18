İTÜ'ye Athena çıkarması

Athena grubu, İTÜ Maçka kampüsünde düzenlenen İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri törenine arazi araçlarıyla geldi.

Müzik - 18 Şubat 2017 11:19
İTÜ'ye Athena çıkarması
Önceki akşam düzenlenen İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri töreninde, “en iyi müzik grubu” ödülü Athena’ya gitti. Ödüllerini almak üzere Maçka kampüsüne gelen Gökhan ve Hakan Özoğuz’un otoparka girişi gösterişli oldu.

ARABAMDA KORNA YOK
İki kardeş, okula 1992 model arazi araçlarıyla geldi. Gökhan Özoğuz, ilginç otomobil tercihleriyle ilgili şöyle dedi: “Araçları toplamak için çok uğraştık vallahi. Bu arada benim arabamda korna bile yok.”

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: hurriyet.com.tr
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Athena, İTÜ

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MÜZİK HABERLERİ

  • Utku Emen'in ilk 'single'ı çıktı!
  • Gülben Ergen'den yeni single
  • Bostancı'da ilk konserini verdi!
  • DJ Funky 'C' 2017'ye damga vuracak!
  • Yaşar’dan “resim’li konser”
  • Düetten ilk kare!
  • Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
  • Ne yaptın Derya?
  • Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!
  • Beren Saat'i üzen haber!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Avatar Atakan'a şok! Savcılık harekete geçti!
  • Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!
  • Sonsuz Aşk'tan ilk görüntüler..
  • Almeda Abazi'nin sitemi
  • Nazlı Çelik ve Serdar Bilgili yeniden ayrıldı
Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!

EN POPÜLER HABERLER

  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Albay Cevdet'in gerçek hayatta kim olduğu ortaya çıktı
  • Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı video yürekleri dağladı!
  • Instagram'da ünlüler - 17.02.2017
  • Burak Özçivit'e Fahriye Evcen'in öpüşmesi sorulunca
  • Chrissy Teigen'den olay poz!
  • Almeda Abazi'nin sitemi
  • Ahu Yağtu'dan yıllar sonra Cansu Dere mesajı!
Reytinglerin galibi hangisi oldu?