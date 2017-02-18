İTÜ'ye Athena çıkarması

Müzik - 18 Şubat 2017 11:19

Önceki akşam düzenlenen İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri töreninde, “en iyi müzik grubu” ödülü Athena’ya gitti. Ödüllerini almak üzere Maçka kampüsüne gelen Gökhan ve Hakan Özoğuz’un otoparka girişi gösterişli oldu.İki kardeş, okula 1992 model arazi araçlarıyla geldi. Gökhan Özoğuz, ilginç otomobil tercihleriyle ilgili şöyle dedi: “Araçları toplamak için çok uğraştık vallahi. Bu arada benim arabamda korna bile yok.”Kaynak: hurriyet.com.tr