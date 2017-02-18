Önceki akşam düzenlenen İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri töreninde, “en iyi müzik grubu” ödülü Athena’ya gitti. Ödüllerini almak üzere Maçka kampüsüne gelen Gökhan ve Hakan Özoğuz’un otoparka girişi gösterişli oldu.
ARABAMDA KORNA YOK
İki kardeş, okula 1992 model arazi araçlarıyla geldi. Gökhan Özoğuz, ilginç otomobil tercihleriyle ilgili şöyle dedi: “Araçları toplamak için çok uğraştık vallahi. Bu arada benim arabamda korna bile yok.”
Kaynak: hurriyet.com.tr
İTÜ'ye Athena çıkarması
Athena grubu, İTÜ Maçka kampüsünde düzenlenen İTÜ Medya, Sanat ve Spor Ödülleri törenine arazi araçlarıyla geldi.Müzik - 18 Şubat 2017 11:19
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
MÜZİK HABERLERİ
- Utku Emen'in ilk 'single'ı çıktı!
- Gülben Ergen'den yeni single: "Esasen"
- Simge, Bostancı'da ilk konserini verdi!
- DJ Funky 'C' 2017'ye damga vuracak!
- Yaşar’dan “resim’li konser”
- Hülya Avşar Rafet El Roman düetinden ilk kare
- Demet Akalın: Aferin Aleyna’ya!
- Ne yaptın Derya?
- Emrah'tan 'Sevgililer Günü' süprizi!
- Hülya Avşar'dan sürpriz düet!