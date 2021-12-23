Ivana Sert: “Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim”

Ivana Sert, “teve2 Magazin Masası” na konuk oldu. Eşi Sezer Dermenci ile nasıl tanıştığını anlatan Ivana Sert, eşine “kocam” diye hitap ettiğini söyledi. Maldivler’de gerçekleşen düğün töreninde iki farklı gelinlik giyen Ivana Sert, “2 gelinliğim daha vardı ama çok ağır diye onları götüremedim” dedi.Bir dönem Ahmet Kaya’nın “Kum Gibi” şarkısını seslendiren ve yorumuyla çok eleştirilen Ivana Sert, “Müzik benim hayatım, evimde piyanom var. Kum Gibi’yi ülkemde yaşanan acıları düşünüp çok hissederek okumuştum ama zor bir şarkıydı. Müzik konusunda pes etmedim, devam edeceğim.” diyerek sahnelere dönebileceğinin de sinyalini verdi…Türkiye’ye geldiği ilk yıllarda bir davette kendisiyle aynı fotoğraf karesine girmek istemeyen ünlüler olduğunu söyleyen Ivana Sert’in hangi ünlüleri kastettiği merak konusu oldu…Oğlunun kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla evlenmek istemesi durumunda “Asla izin vermem, alır oğlumu Mars’a kaçırırım.” sözleri eğlenceli anlara sahne oldu.