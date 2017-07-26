İvana Sert, defile için gittiği Yunan adası Mikonos'ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
İvana Sert, 'Sex and the City' filmlerinin stil danışmanı Amerikalı Modacı Patricia Field'ın geçen hafta sonu Yunan adası Mikonos'ta düzenlediği defilede mankenlik yapmıştı. Ünlü modacı, sevgilisi Can Çelebi ve Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş ile gittiği Mikonos'tan dönmedi. İvana Sert, Şimdi tatil yapıyor.
Kaynak: posta.com.tr
İvana Sert iş için gitti, geri dönmedi!
İş için gittiği Mikonos'tan dönmeyen İvana Sert, denizin ve güneşin tadını çıkararak tatiline devam ediyor.Magazin - 26 Temmuz 2017 22:30
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