İvana Sert iş için gitti, geri dönmedi!

Magazin - 26 Temmuz 2017 22:30

İvana Sert, defile için gittiği Yunan adası Mikonos'ta denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.İvana Sert, 'Sex and the City' filmlerinin stil danışmanı Amerikalı Modacı Patricia Field'ın geçen hafta sonu Yunan adası Mikonos'ta düzenlediği defilede mankenlik yapmıştı. Ünlü modacı, sevgilisi Can Çelebi ve Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş ile gittiği Mikonos'tan dönmedi. İvana Sert, Şimdi tatil yapıyor.Kaynak: posta.com.tr