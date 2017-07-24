Ivana Sert'in annesiyle tatil alışverişi!

Alışveriş - 24 Temmuz 2017 18:33

Ünlü model ve moda programı jürisi olan Ivana Sert’e annesi ile Akmerkez’de rastladık. Yaz aylarını doyasıya tatil yaparak geçiren Ivana Sert, Mykonos’ta gerçekleşecek Sex and The City tarzının yaratıcısı modacı Patricia Field’ın defilesine çıkacağını belirtti. Tatiline de kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Sert, Mykonos’a gitmeden önce alışveriş turuna çıktığını söyledi.