Ivana Sert'in erkeklere tavsiyeleri

Magazin - 20 Şubat 2017 03:45

Bir firmanın düzenlediği güzellik ve bakım günleri programı için Türkiye turnesine çıkan moda tasarımcısı Ivana Sert, Samsun'da bulunan bir alışveriş merkezinde düzenlenen programa katıldı.Program öncesinde açıklamalarda bulunan Ivana Sert, erkeklere giyim konusunda öğütlerde bulundu. Ivana Sert, "Erkekler takım elbise giyip sade olarak bırakıyorlar. Fular veya farklı şapka takabilirler. Eldiven kullanabilirler. Küçük aksesuarlar çok önemli. Çünkü bir model ve tarz yaratan aksesuarlardır.Ayakkabı konusunda da sorun var. Bizim yüzde tane ayakkabımız olursa eğer erkekte de olmalı bana göre. Çeşit çeşit ayakkabı olmalı. Erkekler çok az ayakkabı alıyorlar. 'Bir siyah, bir kahve birde bordu olsun' diyorlar. Ama bence yanlış. Rengarenk ve modelli olmalı. Farklı tarzlarda olmalı.Ayrıca kot pantolonları sadece bir tane koyu renk bir tane de açık renkli olmamalı. Onda da çeşitli renkler olmalı. Gömleklerde beyaz, mavi ve gri olmalı, renkli olmalı düzenli olmalı. Kravatlarda öyle olabilir. Sıkıcı tek renk kravat olmamalı. İnce kravatlar var. O daha modern görünüyor. Onlar kullanılmalıdır" diye konuştu.Ivana Sert, sözlerine şöyle devam etti:"Her şey yaşına göre aslında. Ama renkler ve renk uyumları kişiyi biraz açmalı. Kendilerini çok sıkı tutuyorlar. Bir kaç takım elbise, bir ya da iki kazak ya da iki tane pantolonla değil gardırobu açmaları gerekiyor.Biraz daha genişlemesi gerekiyor. Bizim nasıl bir oda dolusu elbiselerimiz var. Sizin de öyle olmalı. Parayı biraz onun için harcayın arabalar için değil. Herkes araba ve teknoloji peşinde bence giyime harcayın. Biz nasıl harcıyoruz."Kaynak:posta.com.tr