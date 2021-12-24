Ivana Sert'ten 'ikinci çocuk' mesajı!

Ivana Sert: “Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim”

Ivana Sert ile Sezer Dermenci Maldivler’de evlendi

Ivana Sert: Türkiye'nin her yeri cennet!

Düğün ve balayı için gittikleri Maldivler'den ayağının tozuyla davete katılan Ivana Sert ve eşi Sezer Demirci, mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaştı. Rüya gibi bir balayı geçirdiğini belirten Sert, "Sezer'i ilk gördüğümde evleneceğimi anlamıştım. O kadar emindim. Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi kocam hayalimi gerçekleştirdi" dedi."Bir kız çocuğu fikrine de sıcak baktığını açıklayan ünlü modacı, "Oğlumdan sonra bir kız kulağa hoş geliyor. Eğer olursa kesin Türkiye'nin stil ikonu olur" şeklinde konuştu.