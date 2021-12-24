Ivana Sert'ten 'ikinci çocuk' mesajı!

Oğlu Kayon Ateş'in babası Yurdal Sert'ten 2013 yılında boşanan Ivana Sert, ikinci evliliğini 1.5 yıllık sevgilisi Sezer Dermenci ile geçtiğimiz hafta Maldivler'de yaptı. Önceki gün Türkiye'ye dönen çift, ayaklarının tozuyla bir yeni yıl partisine katıldı.

24.12.2021 10:41 Sosyete

Ivana Sert'ten 'ikinci çocuk' mesajı! Düğün ve balayı için gittikleri Maldivler'den ayağının tozuyla davete katılan Ivana Sert ve eşi Sezer Demirci, mutluluklarını basın mensuplarıyla paylaştı. Rüya gibi bir balayı geçirdiğini belirten Sert, "Sezer'i ilk gördüğümde evleneceğimi anlamıştım. O kadar emindim. Çok romantik bir şekilde evlilik teklifi yaptı. Beyaz kumların üstünde evlenmek hayalimdi kocam hayalimi gerçekleştirdi" dedi.

Ivana Sert: “Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim”

Ivana Sert: “Dört gelinlik giyecektim, çok ağır diye götüremedim”



"TÜRKİYE'NİN STİL İKONU OLUR"

"Bir kız çocuğu fikrine de sıcak baktığını açıklayan ünlü modacı, "Oğlumdan sonra bir kız kulağa hoş geliyor. Eğer olursa kesin Türkiye'nin stil ikonu olur" şeklinde konuştu.

Ivana Sert ile Sezer Dermenci Maldivler’de evlendi

Ivana Sert ile Sezer Dermenci Maldivler’de evlendi



Ivana Sert: Türkiye'nin her yeri cennet!

Ivana Sert: Türkiye'nin her yeri cennet!
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