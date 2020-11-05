"İyi Aile Babası"nın ilk tanıtımı yayınlandı!

İzleyiciden övgü alan tanıtımla birlikte İyi Aile Babası’nın afişi de yayınlandı. Kadrodaki tüm oyuncuların yer aldığı afişte karakterlerin samimiyeti ve sıcaklığı dikkat çekti. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu Tayfun Güneyer’in yazdığı projede; Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin, Bahar Süer, Berke Üsdiken, Ecrin Su Çoban, Berat Efe Parlar, Beste Bereket ve Rukan Demir rol alıyor.Dizide; karısı ve çocuklarını çok seven fedakar baba Mehmet Ali, kliniği olan bir halk sağlığı hekimidir. Annesine de düşkün olan Mehmet Ali’nin en büyük derdi; anne ve karısının sık sık arasında kalmasıdır.Başarılı oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosuyla izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanan İyi Aile Babası, yakında Kanal D’de…