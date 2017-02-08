'İyi günde kötü günde!'

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Çelik Erişçi'nin 18. Albümü önümüzdeki hafta tüm müzik marketlerde!

Müzik - 08 Şubat 2017 22:34
'İyi günde kötü günde!'
İlk albümünden bu yana onlarca hit şarkıya imza atan sanatçının, Arpej Yapım etiketiyle müzik severlerin beğenisine sunduğu “İyi Günde Kötü Günde” isimli albümündeki tüm şarkıların sözü ve bestesi kendisine ait. Albümdeki şarkıların aranjelerinde İskender Paydaş, Cüneyt Yalmaz yer alırken bir şarkının aranjesini de Çelik kendisi yaptı…

Albüm 17 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alıyor.

Albümün ilk video klibi “Yerlerdeyim” isimli şarkıya Gökhan Palas yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 gün süren, Tarabya ve Cihangir gibi İstanbul’un güzide semtlerinde gerçekleşen klip çalışmasında, Avusturya ve İngiltere uyruklu 4 fotomodel Çelik Erişçi ’ye eşlik etti. Yerlerdeyim şarkısının klip senaryosunda ise depresyondaki kadınlar anlatıldı.

90'lı yıllardan beri başarılara imza atan sanatçının yeni albümü merakla bekleniyor, kaçırmayın!
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