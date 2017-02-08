İlk albümünden bu yana onlarca hit şarkıya imza atan sanatçının, Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunduğu “İyi Günde Kötü Günde” isimli albümündeki tüm şarkıların sözü ve bestesi kendisine ait. Albümdeki şarkıların aranjelerinde İskender Paydaş, Cüneyt Yalmaz yer alırken bir şarkının aranjesini de Çelik kendisi yaptı…
Albüm 17 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alıyor.
Albümün ilk video klibi “Yerlerdeyim” isimli şarkıya Gökhan Palas yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 gün süren, Tarabya ve Cihangir gibi İstanbul’un güzide semtlerinde gerçekleşen klip çalışmasında, Avusturya ve İngiltere uyruklu 4 fotomodel Çelik Erişçi ’ye eşlik etti. Yerlerdeyim şarkısının klip senaryosunda ise depresyondaki kadınlar anlatıldı.
"İyi Günde Kötü Günde" Çelik
Türk pop müziğinin efsanelerinden Çelik Erişçi kariyerinin 18. Albümü “İyi Günde Kötü Günde”yi piyasaya çıkarıyor..Müzik - 08 Şubat 2017 13:18
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