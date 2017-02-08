"İyi Günde Kötü Günde" Çelik

Türk pop müziğinin efsanelerinden Çelik Erişçi kariyerinin 18. Albümü “İyi Günde Kötü Günde”yi piyasaya çıkarıyor..

Müzik - 08 Şubat 2017 13:18
"İyi Günde Kötü Günde" Çelik
İlk albümünden bu yana onlarca hit şarkıya imza atan sanatçının, Arpej Yapım etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunduğu “İyi Günde Kötü Günde” isimli albümündeki tüm şarkıların sözü ve bestesi kendisine ait. Albümdeki şarkıların aranjelerinde İskender Paydaş, Cüneyt Yalmaz yer alırken bir şarkının aranjesini de Çelik kendisi yaptı…

Albüm 17 Şubat Cuma günü tüm dijital platformlarda ve müzik marketlerde yerini alıyor.


Albümün ilk video klibi “Yerlerdeyim” isimli şarkıya Gökhan Palas yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 gün süren, Tarabya ve Cihangir gibi İstanbul’un güzide semtlerinde gerçekleşen klip çalışmasında, Avusturya ve İngiltere uyruklu 4 fotomodel Çelik Erişçi ’ye eşlik etti. Yerlerdeyim şarkısının klip senaryosunda ise depresyondaki kadınlar anlatıldı.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Çelik Erişçi

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MÜZİK HABERLERİ

  • Akalın'dan 16'lık Aleyna'ya ders!
  • Sevgililer Günü sürprizi!
  • Sıla'nın iddialı dekoltesi!
  • Demet Akalın, Uludağ'ı ısıttı!
  • Sevgililer Günü'ne özel şarkı
  • Demet, Aleyna'ya neden tepkili?
  • Can Bonomo'dan yeni albüm
  • Ayşegül Aldinç'ten yeni bir klip!
  • Cenk Eren: Artık duruldum!
  • Cep telefonuyla klip çekti!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • Alina Boz'a sevgilisi Burak Yörük'ten yardım...
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • 'Darbe' soruşturmasında karar!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!
  • Emrah'ın kızının ismi belli oldu
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Mahlagha Jaberi'den Burak Özçivit'e sitem!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
Mehmet Günsür'ün gönlünden 150 TL koptu!