Star’da yayınlanacak olan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi ‘İyi Günde Kötü Günde’, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.
İşte İyi Günde Kötü Günde ilk tanıtımı:
'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden ilk tanıtım!
Başrollerinde; Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’in yer aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.
07.08.2020 23:19 Dizi Galeri