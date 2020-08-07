'İyi Günde Kötü Günde' dizisinden ilk tanıtım!

Star’da yayınlanacak olan yapımını O3 Medya’nın üstlendiği yeni dizi ‘İyi Günde Kötü Günde’, çok yakında seyircisi ile buluşacak. Başrollerini Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Allen’nın paylaştığı dizinin merakla beklenen ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.İşte İyi Günde Kötü Günde ilk tanıtımı: