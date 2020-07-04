“İyi Günde Kötü Günde” iddialı geliyor!

Yeni başlangıçlar, baş döndürücü bir aşk ve evliliğe giden hayaller… Peki tüm bu planlar kaderin beklenmedik hamlesi ile alt üst olursa? Leyla, Sarp ve Melisa’nın birbirine düğümlenen ilişkilerini izlerken kahkahalarınızı tutamayacak, sürpriz ve eğlence dolu bu sıcak hikayenin bağımlısı olacaksınız.İyi Günde Kötü Günde, güçlü isimleri, sürükleyici hikayesi ve eğlenceli anlatımıyla yeni sezonda çok konuşulacak. Çekimlerine önümüzdeki hafta İstanbul’da başlanacak olan dizi yakında Star’da.