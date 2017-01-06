İzel'den hayranlarına müjde!

Magazin - 06 Ocak 2017 15:43

İzel'in son halini görenler şok oldu!

İzel Çeliköz saçını neden kazıttı?

Geçtiğimiz sene yaşadığı zor dönemlerde saçını kesen ve kilo alan İzel, yeniden doğdu.Geçirdiği zor günleri kısa sürede atlatan İzel, piyasaya geri dönmek için ise ilk olarak müzik şirketini değiştirdi. En son 2014 yılında ‘20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra’ adlı albümünü piyasaya süren İzel, bu sene de eski şarkılarından oluşan bir proje için kolları sıvadı.Son olarak 2014 yılında '20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra' albümünü sevenleriyle buluşturan İzel bu sene de eski sevilen şarkılarından oluşan bir proje için çalışmalara başladı.