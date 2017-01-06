İzel'den hayranlarına müjde!

Geçen sene depresyona girerek sevenlerini üzen şarkıcı İzel kendini kısa sürede topladı ve hayranlarına müjdeyi verdi.

Magazin - 06 Ocak 2017 15:43
İzel'den hayranlarına müjde!
Geçtiğimiz sene yaşadığı zor dönemlerde saçını kesen ve kilo alan İzel, yeniden doğdu.

Geçirdiği zor günleri kısa sürede atlatan İzel, piyasaya geri dönmek için ise ilk olarak müzik şirketini değiştirdi. En son 2014 yılında ‘20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra’ adlı albümünü piyasaya süren İzel, bu sene de eski şarkılarından oluşan bir proje için kolları sıvadı.

Son olarak 2014 yılında '20 Yıl Önce 20 Yıl Sonra' albümünü sevenleriyle buluşturan İzel bu sene de eski sevilen şarkılarından oluşan bir proje için çalışmalara başladı.

İzel'in son halini görenler şok oldu!

İzel'in son halini görenler şok oldu!



İzel Çeliköz saçını neden kazıttı?

İzel Çeliköz saçını neden kazıttı?
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: İzel,

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

MAGAZİN HABERLERİ

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Şaşırtmaya devam ediyor!
  • Aşkı yeniden mi depreşti?
  • Terör ihbarı Demet'i korkuttu!
  • İkisini de karşısına aldı!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Güne evlilik teklifi damga vurdu!
  • Demet Akalın fena patladı!
  • Sevgilisini öpmeye doyamadı!
  • İlk görüntüler yayınlandı!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
  • Demet Akalın, Şeyma Subaşına çattı!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Murat Dalkılıç'tan eşi Merve Boluğur'a destek!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
  • İlk bölümü birlikte izlediler
  • Neslihan Atagül'ün dileği!
  • Roma’da aşk tazelediler!
Cesur ve Güzel 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

EN POPÜLER HABERLER

  • 4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!
  • Haberi okuyan kadınlar çok kıskanacak?
  • Sürpriz gelişme: Arda, Aslıhan'a geri mi döndü?
  • Terör ihbarı Demet Akalın'ı korkuttu!
  • Yeşim'den hem Hülya'ya hem de Gülben'e salvo!
  • Kızı zannedilen kişi bakın kim çıktı?
  • Kısmetse Olur'a evlilik teklifi damga vurdu!
  • Engin Akyürek hayranları kızmasın ama...
4 yıllık sevgilisinden ayrıldı!