İzmir Büyükşehir Belediyespor buz hokeyinde şampiyon

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Hokeyi Takımı, sezon başında gençleştirdiği kadrosuyla, kendi talebi üzerine mücadele ettiği bir alt lig olan 1'inci Ligi'nde şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı.

Diğer Sporlar - 16 Mayıs 2017 18:55
İzmir Büyükşehir Belediyespor buz hokeyinde şampiyon
Genç Ankaralılar'ı 25-1 ve 36-1, Buz Korsanları'nı ise 19-1 ve 16-1'lik skorlarla yenen, attığı 96 gole karşılık kalesinde 4 gol gören İzmir Büyükşehir Belediyespor, kupa ve madalyalarını Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent Akay'dan aldı. Ligin en iyi forvet, en iyi defans ve en iyi kaleci ödüllerini ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan Yusuf Halil, Erkan Kahraman ve Onurcan Kaya kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyespor'un antrenör-sporcusu Erdoğan Coşkun, "Tamamen gençleştirdiğimiz kadroyla zirveye çıktık. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.


Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit polis memuru Fethi Sekin adına turnuva düzenledi. 19-21 Mayıs tarihlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Buz Sporları Salonu'nda gerçekleşecek turnuvaya İzmir Büyükşehir Belediyespor'un yanı sıra Bosna Hersek'ten Medvjedi Sarajevo, Slovakya'dan MHK Ruzomberok ve Çekya'dan HK Pirati Olomouc takımları katılacak.

Kaynak: DHA
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