İzmir Karşıyaka'da orman yangını!

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Diğer Haberler - 14 Temmuz 2017 04:48
İzmir Karşıyaka'da orman yangını!
İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde Doğançay Mahallesi sınırları içinde gece saatlerinde başlayan yangın korkuttu. Yaklaşık 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma çalışması yapılan alanın bir bölümü yandı.

Ekipler, yangına, 20 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale ederken, yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.

Sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla beraber ekipler bu kez hava araçlarıyla soğutma ve hasar tespit çalışması yapacak. Halen yerden soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Hayranları tepki gösterince sildi!
  • Mehmet Ali Erbil: ’30 yaş kadınları bünyem kaldırmıyor’
  • 'Aşırı seksi' diye reklamı yasakladılar
  • Yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı
  • Diziden ayrıldı, İstanbul’a taşındı

Hayranları tepki gösterince sildi!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • "Siyah İnci" için buluştular!
  • Lima-Hara aşkında ilginç gerçek!
  • Sinan Akçıl, Metin Hara'ya yüklendi!
  • Çağatay Ulusoy'un sualtı keyfi!
  • Solmaz'ın yeni kanalı belli oldu!
  • Adriana Lima'yı sıcak bunalttı
  • Ahmet Hakan'dan Metin Hara'ya sert sözler!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
"Siyah İnci" için buluştular!