İzmir Karşıyaka'da orman yangını!

İzmir'in Bayraklı İlçesi Doğançay Mahallesi'nde makilik alanda yangın çıktı.

Diğer Haberler - 14 Temmuz 2017 04:48

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde Doğançay Mahallesi sınırları içinde gece saatlerinde başlayan yangın korkuttu. Yaklaşık 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma çalışması yapılan alanın bir bölümü yandı.



Ekipler, yangına, 20 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale ederken, yangın yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alındı.



Sabah saatlerinde günün ilk ışıklarıyla beraber ekipler bu kez hava araçlarıyla soğutma ve hasar tespit çalışması yapacak. Halen yerden soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

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