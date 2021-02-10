Turistik mekanlarda sete çıkan “Son Yaz” ekibi Çeşme halkından büyük ilgi görüyor. Dizinin çekimlerini yakından takip eden fanlar, çekim arasında fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyorlar. Kamera arkası hatıra fotoğrafı çekmek isteyen diziseverlerin bu ilgisine oyuncular ve çekim ekibi de kayıtsız kalmadı.
İstanbul dışında güneşli ve sıcak havada çalışmanın enerjilerini de yükselttiğini belirten oyuncuların keyifli halleri objektiflere de yansıdı.
“Son Yaz”, yeni bölümüyle ve sürpriz gelişmelerle 12 Şubat Cuma saat 20.00’de FOX’ta.
İzmir ve Çeşme'de 'Son Yaz'a büyük ilgi!
Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burak Arlıel’in oturduğu ve senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’ın kaleme aldığı FOX’un sevilen dizisi “Son Yaz”ın çekimleri İzmir ve Çeşme’nin en gözde mekanlarında devam ediyor.
10.02.2021 14:19 Dizi Galeri