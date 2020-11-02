İzmir'de 65 saatte mucize! 3 yaşındaki Elif enkazdan sağ çıkarıldı!

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra bir mucize yaşandı. Gelen son dakika haberine göre, enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. O anlar CNN Türk ekranlarından anbean yayınlandı. Kurtarma ekipleri, aileler ve enkaz bölgesindeki herkes duygu dolu anlar yaşadı. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." dedi. Elif'in anneannesi ve dedesi 'Dualarımız kabul oldu' diyerek gözyaşı döktü...İşte o görüntüler: