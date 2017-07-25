Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.
Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.
DHA
İzmir'de orman yangını
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Diğer Haberler - 25 Temmuz 2017 23:22
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