İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer Haberler - 25 Temmuz 2017 23:22

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.



Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.



DHA

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