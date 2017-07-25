İzmir'de orman yangını

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Diğer Haberler - 25 Temmuz 2017 23:22
İzmir'de orman yangını
Yangın, saat 16.00 sıralarında Ovacık mevkiinde Kırsal Lutüflar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, 35 arazöz, 15 su tankı, 8 dozer ve 8 helikopterle müdahale edilirken, alevler henüz kontrol altına alınamadı.

Helikopterlerin çalışmalarına havanın kararması nedeniyle sabaha kadar ara verildi.

DHA
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