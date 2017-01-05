İzmir'deki patlamadan yerinden dehşet veren fotoğraflar

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde yapılan saldırıda 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Çatışmada 2 terörist öldürüldü.

Yaşam - 05 Ocak 2017 21:58
İzmir'deki patlamadan yerinden dehşet veren fotoğraflar
Saldırının ardından vatandaşlar terör olayına büyük tepki gösterdi. Patlama yerinin fotoğrafları nasıl bir katliamın eşiğinden dönüldüğünün kanıtı niteliğinde.

İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bir araçta patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İşte patlama yerinden fotoğraflar...
FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...
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