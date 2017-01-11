İzmir'deki saldırıyı TAK üstlendi!
İzmir'de saldırıyı terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.Yaşam - 11 Ocak 2017 11:47
İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak günü silah ve bombalı araçla düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can'ın şehit olduğu, 2 teröristin öldürüldüğü hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın taşeronu TAK üstlendi.
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