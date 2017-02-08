İzmir'e transparan gelinlik damgası

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi'nde transparan gelinlikler defilesi gerçekleşti.

Kadın-Moda - 09 Şubat 2017 02:11
İzmir'e transparan gelinlik damgası
Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 'IF Wedding Fashion İzmir' 11. kez açıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: DHA
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

KADIN-MODA HABERLERİ

  • Uyku pozisyonları ve kişilikler!
  • Siyah Noktalara Son!
  • 'Street Style' moda!
  • Saraydan güzellik reçetesi!
  • Burçlara göre seks uyumu!
  • 'Aldatılmak' bazılarına iyi gelir!
  • Limonun mucizeleri!
  • Retro & Vintage!
  • Uzun yaşamın sırrı!
  • Ezra+Tuba’dan mucizevi gecceler

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!
  • Ayşe Özyılmazel ile Ece Erken kavgası!
  • Serkan Uçar: Ece oğlumun soyadını asla alamaz!
  • "Vatanım Sensin"e bir sürpriz isim daha katılıyor!
  • 'Aşk Laftan Anlamaz'ın günü bir kez daha değişti!
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Burak Yılmaz kızıyla hasret giderdi!
İbrahim Kutluay'dan Tuba Büyüküstün açıklaması!

EN POPÜLER HABERLER

  • İzmir'e transparan gelinlik damgası
  • Burak Özçivit'in paylaşımı 1 milyon rekoru kırdı
  • Ünlüler bugün neler paylaştı?
  • Dr. Cihan Aksoy'ı yakan sözler! Kanaldan kovuldu, özür diledi
  • Ronaldinho'dan 3 Adam'da şov!
  • Survivor için sevgilisinden ayrıldı
  • Monica Bellucci'den olay pozlar
  • Cem Yılmaz'dan 'okumuş insan' tepkisi
İzmir'e transparan gelinlik damgası