Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 'IF Wedding Fashion İzmir' 11. kez açıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.
Kaynak: DHA
İzmir'e transparan gelinlik damgası
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından 7-10 Şubat tarihlerinde, bu yıl 11'nci kez düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir - Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı Gala Defilesi'nde transparan gelinlikler defilesi gerçekleşti.Kadın-Moda - 09 Şubat 2017 02:11
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