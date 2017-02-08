İzmir'e transparan gelinlik damgası

Kadın-Moda - 09 Şubat 2017 02:11

Gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe dünyanın önde gelen fuarları arasında gösterilen 'IF Wedding Fashion İzmir' 11. kez açıldı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, defile sonrası Oliveira'ya teşekkür plaketi verdi. Sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak fuar, 4 gün boyunca yedi solo, birer de karma, performans, gala ve final defilesi olmak üzere toplam 11 defileye ev sahipliği yapacak.Kaynak: DHA