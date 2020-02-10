İzmir'in Kızları'nda Sezen Aksu sürprizi!

İç ısıtan bir Ege kasabası, fonda Sezen Aksu şarkıları, kalplerde ise hem neşe hem de aşk acısı… Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman gibi zengin bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren ‘İzmir’in Kızları’ Pazar akşamı Uniq Hall’de Sezen Aksu’nun da aralarında yer aldığı, yoğun bir seyirci katılımıyla sahnelendi.Kendi şarkılarından hazırlanan ‘İzmir’in Kızları’nı ilk kez izleyen usta sanatçı oyun sonrasında oyuncularla bir araya geldi. Hepsini tek tek kutlayan Sezen Aksu duygularını şu şekilde dile getirdi: “Son derece bizden, sıcak, sarıp sarmalayan bir Ege hikayesi izledim. Özgün, özenli ama özentisiz olması çok değerli. Kişisel olarak karmakarışık duygular içinde seyrettim. Güldüm, ağladım... Doğal olarak üstüme anılar yağdı; tabii Mustafa Oğuz’un da... Bu arada, kendi söylediği şarkılara hislenen şarkıcı durumuna düşmekten dolayı biraz mahcup oldum mu; oldum. Yönetmeni ayrıca kutlamak isterim. Bir kadın yönetmenin elinden çıkması beni çok etkiledi. Senaryo ile şarkıların örgüsü de çok iyi düşünülmüştü. Prodüksiyon, oyunculuklar; hepsi çok başarılıydı. Bir kere kadınlık anlayışı çağdaş, aydınlık; hikaye bizden. Daha ne olsun. Herkesin ellerine, emeğine sağlık...”