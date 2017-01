İzzet Çapa, Yesugay Aksakal'la Reina saldırısını konuştu!

Yaşam - 06 Ocak 2017 12:40

Şu sıralar ekranlarda sıkça gördüğümüz terör uzmanlarından biri Yesugay Aksakal.Kendisi uzun yıllardır dostumdur. Emniyet’in terörle ilgili her kademesinde görev almış eski bir Özel Harekatçı’dır.Onlarca madalya sahibi, hem sahada hem de yurt dışında iyi tanınan, FBI’da rehine kurtarma eğitimi almış, bu işin gerçek duayenlerinin başında gelir.Dün uzun bir öğlen yemeği yedik ve Yesugay ısrarla Reina saldırısının tek kişilik bir eylem olmasının hiç mümkün görünmediğinin altını çizdi.Ne enteresandır ki; yine dün gecce sosyal medyada, tanıkların ifadelerine dayanarak, olayın en az üç-dört kişi tarafından gerçekleştirildiği iddiaları atıldı ortaya.Hiç mümkün görünmüyor İzzet, çok planlı bir istihbarat organizasyonuyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Eğer arkasında devletler ve onların yetiştirdiği özel adamlar olmasa, böylesine kanlı bir eylem asla gerçekleşemezdi.Elbette, olayı sorgulayan arkadaşlarıma haksızlık etmek istemem. Benim yapmaya çalıştığım, tamamen kişisel tecrübelerime dayanan öngörülerden ibarettir.Bu operasyonda çelik uçlu mermiler kullanıldı. Bu tip bir techizata terör örgütleri kolay kolay ulaşamaz. Peki başka nerede mi kullanıldı bu techizat; DEAŞ, El-Bab’da tanklarımızla zırhlı araçlarımıza aynı tip silah ve mermilerle saldırdı. Güneydoğu’daki bazı PKK eylemlerinde de gördük aynı mermileri.Bunlar, zırh delici mermilerin en yüksek segmenti BR7’dir ve bu çelik uçlu mermiler örgütlerde bulunmaz. Eğer büyük devletlerin istihbarat teşkilatları tarafından servis edilmezse, hiçbir terörist grubun bu donanıma ulaşması mümkün değildir. Zaten vekalet savaşı denilen şey de budur. Şimdi buradan yola çıkarak, bir kere daha aynı öngörümü tekrar ediyorum; bu işin arkasında kesinlikle bir uluslararası güç var ve onun da kim olduğunu tahmin etmek hiç de zor olmasa gerek.Görünen köy kılavuz istemez. Reina saldırısı, her anlamda öncekilerden çok farklı ve büyük sürprizlere gebe. Bu donanımda silahları kullanmak, flashbang’ler patlatmak, 39 insanı katledip 60’a yakın kişiyi yaralamak, sonra da müthiş bir soğukkanlılıkla üstünü değiştirip, montuna kan sürüp, kendine mağdur süsü vererek yedi dakika içinde kalabalığın arasına karışıp kaçmak, ancak çok özel yetiştirilmiş bir ‘savaş makinesi’nin becerebileceği bir eylemdir.Öylesine acımasız ve şeytani bir zekayla planlanan bir iş ki, ne hikmetse silahın seri numarası silinmiş ama gel gör ki, cüzdan, para ve cep telefonu orada unutuluyor. Aslına bakarsan, her şey kamera görüntüleri detaylıca incelendikten sonra ortaya çıkacak.Çok önemli bir sorumluluk da medyaya düşüyor. Müsaadenle medyaya da bir çağrı yapmak istiyorum.Lütfen herkes bilgi kirliliğini önlemek adına, resmi kaynaklardan gelen açıklamaların ötesinde haber ve spekülasyon yapmayı bıraksın. Bu bilgi dezenformasyonu, eylemi yapan katillerin ekmeğine yağ sürmekten başka bir işe yaramaz. Böylesine çirkin bir algı yönetimine alet olmamak konusunda hepimize büyük sorumluluk düşüyor.Flashbang öyle kolay kolay kullanılabilecek bir mühimmat değil. Belki de Türkiye’de ilk ve en çok kullanan kişi benimdir. Flashbang’i operasyon yapacağınız mahale atarsınız, müthiş bir patlamayla muazzam ses ve şok dalgası etrafa yayılır. Eğer kullanan bunun eğitimini almadıysa, kendi gözünü ve kulağını da perişan eder. Flashbang, bir kaç dakikalık zaman kazandırımıştır teröriste. Bak İzzet, o gecce yaşanan korkunç manzarayı gözünün önüne getir... Yedi dakika içinde üç tane flashbang patlatıyorsun, dört şarjör değiştiriyorsun, 180 küsür mermi sıkıyorsun ve nasıl oluyorsa oluyor olay yerinden bir şekilde kaçmayı başarıyorsun. Bir kez daha altını çiziyorum. Bunun tek kişinin yapacağı bir şey olması mümkün gibi görünmüyor.Adına ‘Hibrit, 4. jenerasyon savaş’ denilen şey tam da bu işte. Karşımızda profesyonel teröristler yok. Davasına iman etmiş, ruhsuz, korkunç savaş makineleri var.Bana ülke ülke saydırma ama bu iş bir yerinden her şekilde Amerika ve CIA’ye çıkar kardeşim. Eğer arkalarında o üst akıl denen şey olmasa, böyle bir operasyonu kimse kurgulayamazdı.Yüzde yüz güvenlik diye bir şey yoktur. Emin ol hiçbirimizin haberi olmuyor ama bunun gibi yüzlerce kanlı eylemi durduruyor güvenlik güçlerimiz. Ama bir tanesini bile elinden kaçırdığınızda işte başınıza bu felaket geliyor. Ciddi terör mağduru bir ülkeyiz ama maalesef bu konuda hiç bilinçli değiliz. Şirketler, muhasebe departmanına verdikleri önemi güvenliğe göstermiyorlar. Bir ekonomik düzenlemeye gidildiğinde, görüyoruz ki hep ilk para güvenlikten kesiliyor. Keşke bu tip mekanlar, gurmelere gösterdikleri hassasiyeti güvenlikçilere de gösterseler. Türkiye öyle bir süreçten geçiyor ki, artık herkese güvenlik konusunda temel bilgilerin verilmesi şart. Amerika’da çok enteresan bir şeye tanık olmuştum. Biz Özel Kuvvetler eğitimi alırken, Amerikan Güvenlik Güçleri, isteyen sivil vatandaşlara da aynı eğitimleri veriyordu.Özel Harekatçılar’ın ‘Kız Kaleşi’ dedikleri bir silah türü var. Dipçiği içine girer ve boyutu küçülür. Belki yanında böyle bir silahla gitti Reina’ya, belki de yakınlarında onu bekeyen birileri vardı ve techizatı Reina’nın kapısında temin etti. Tekrar söylüyorum, bunların hepsi sadece tahminlere dayanan öngörüler. Neyin ne olduğunun koordinatlarını tam olarak anlayabilmek için, soruşturmanın sonunu beklemek durumundayız. Ama şunu da eklemem lazım; bu katil mutlaka daha önce sahada operasyon yapmış biri. Saha tecrübesi olmayan kimsenin böylesine bir eylemi gerçekleştirmesi mümkün değildir.Bu onun için bir avantaj. İri yarı olsa bu kadar süratle hareket edemezdi. Vücudunu çok iyi kullanıyor. Kalçadan ve tek tek ateş ediyor bütün hedeflere. Bu da ciddi profesyonellik gerektiren bir tekniktir. Öyle herkesin becerebileceği bir iş değil. Dedim ya, bu kişi kesinlikle büyük bir istihbarat örgütünün uzun eğitiminden geçmiş ruhsuz, alçak bir savaş makinesi.Her ihtimal mümkün. Ama şunu da unutmamak lazım. Gerek radikal İslamcı, gerekse radikal solcu terör yapılarının içine sızar istihbarat örgütleri. Dolayısıyla arkasında, önünde kimin olduğunu net olarak görmek için resmi makamların açıklamalarını beklemek durumundayız.Bu üst akıl öylesine tehlikeli bir şey ki sana fotoğrafı net açıklayabilmek için o meşhur bilardo masası örneğini vereyim. Tek bir topla, altı topu birden, altı ayrı deliğe sokmayı başarıyorlar. Çünkü hedeflerinin sinir uçlarını çok iyi analiz etmişler. Türk-Rus ilişkileri arasındaki gerilime bakıyorlar ve Rus Büyükelçisini katlediyorlar Ankara’da. Türk-Kürt gerilimi, Alevi-Sünni gerginliği ve Laik-İslamcı kavgası, üzerine çok çalıştıkları meseleler. Bu fotoğrafı bizim de çok iyi görmemiz ve birlik olmamız lazım. Türkiye Cumhuriyeti, Kurtuluş Savaşı'ndan bu yana tarihinin en büyük saldırısıyla karşı karşıya. Bölünmeden, parçalanmadan, birbirimize düşman olmadan çıkabilmenin yegane yolu ise bu tuzağa düşmeyip milletçe kenetlenmektir.Belki deneyimli üç beş Özel Harekat'çı arkadaşımız görevde olsa panik yapmazlar ve daha içeri giremeden durdururlardı. Ama sana tersine bir şey söyleyeyim... Bu hain Reina'ya değil, aynı şekilde hemen karşısındaki karakola dahi saldırabilirdi. Çünkü sırtındaki çantaya bakan herkes, canlı bomba olması ihtimalinden korktu.