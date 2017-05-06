İzzet Günay ile Lale Belkıs'a 'Onur' ödülü!

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde onur ödülleri Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından İzzet Günay ile Lale Belkıs'a verildi.

Kültür-Sanat - 06 Mayıs 2017 11:59

Eskişehir'de 5-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin açılış töreni Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ndeki Sinema Anadolu Salonu'nda yapıldı. Açılışa İzzet Günay ve Lale Belkıs'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Savaş Özaydemir, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı.



Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan yaptığı konuşmada, "19 yıl önce film günleriyle başlayan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Eskişehir Film Festivali zaman içinde büyüdü ve üniversitemizin gurur kaynağı, prestij göstergesi çalışmalarından birisi haline geldi. Film Günleri olarak başladığı yolculuğunda kısa sürede bir festival niteliği kazanan bu etkinlik, uluslararası alanda da saygın bir yer edinmeyi başardı" dedi.



Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz da sinema sanatının ortak rüya gibi olduğunu söyledi. Türk sinemasının dünyada kabul gören bir marka haline geldiğini anlatan Yılmaz, telif hakları ile ilgili düzenlemelerin de yapıldığını belirterek "Artık senaristler, yönetmenler ve oyuncular haklarını devretmiş olsalar dahi filmin gösterime girmesinden 3 yıl geçtikten sonra bu filmleri yayınlayan televizyon kuruluşlarından, dijital platformlardan, internet sitelerin telef ücreti talep edebilecek" diye konuştu.



Törende festivalin 'Onur' ödülleri İzzet Günay ile Lale Belkıs'a verildi. Lale Belkıs ödülünü Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil İbrahim Gürcan'dan aldı, Belkıs "Ben Cumhuriyet kadınıyım. Sizlerle olmak büyük mutluluk. Yılmaz Büyükerşen'e de teşekkür ederim. Eskişehir'i eski değil, yeni şehir yaptı" dedi.



İzzet Günay'a da ödülünü Rektör Prof. Dr. Naci Gündoğan verdi. Günay, açılışa katılan davetlilere teşekkür ederek,"Bu geceye anlam katan sizlersiniz. Sizler bizi candan, yürekten sevgilerinizle, saygılarınızla toz kondurmadan bizi bugünlere taşımasaydınız biz bu ödülleri alamayacaktık. Hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Törende Sinemaya Emek ödülleri Tomris Giritlioğlu ve Zeki Baksı'na, Yılın Performansı Ödülleri Ecem Uzun ve Haydar Şişman'a, Sinema Kültürüne Katkı Ödülü ise Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği'ne verildi. Törene katılamayan Ecem Uzun'un gönderdiği video görüntüsü perdeye yansıtıldı. Uzun kendisine ödül verildiği için teşekkür etti.



Açılış töreninin ardından, yönetmen Paul Negescu'nun 'Two Lottery Tickets' filmi gösterime sunuldu.



19'uncu Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında 4 belgesel, 41 uzun metrajlı ve 55 kısa film ve 60 Seansı film gösterime sunulacak. Mor Perde, Engelli Farkındalık, Dünya Sinemasının Genç Yıldızları, Sinema Tarihinin Unutulmazları, Dünya Festivallerinden, Türk Sineması 2016-2017, Gece Yarısı Sineması, Canlandırma Sineması, Hayatımız Belgesel ve Kısa filmler bölümleri ile sinemaseverlere festival coşkusu yaşatılacak.



Kaynak:DHA

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.