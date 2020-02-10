Jackie Chan'den korona virüsü açıklaması geldi!

Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Jackie Chan, korona virüsü ile ilgili bir kampanya başlattı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında bu kampanyayı duyurdu.Jackie Chan açıklamasında, “Hangi kişinin ya da kurumun panzehiri geliştirdiği önemli değil. Eğer başarılı olurlarsa kendilerine 1 milyon yuan vererek teşekkür etmek istiyorum. Bu parayla ilgili değil. Daha önce tıklım tıklım olan sokakları boş görmek istemiyorum. Vatandaşlarımın hayattan zevk almaları gerektiği anlarda ölümle savaştıklarını görmek istemiyorum" diyerek insanları tedaviyi bulmak için teşvik ettiği bir kampanya başlattı. Ünlü oyuncu, “Bilim ve teknoloji virüsün üstesinden gelmenin anahtarıdır. Bence birçok insan benimle aynı düşünceye sahip. Umarım en kısa sürede bir panzehir bulunur” dedi.