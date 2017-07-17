Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'ndan 'Game Of Thrones'

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu 'Game Of Thrones' müziğini çaldı!

Kültür-Sanat - 17 Temmuz 2017 16:38
Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından icra edilen ve bugün 7. sezonu başlayacak olan Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ait eser müziği, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlandı.
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