Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu'ndan 'Game Of Thrones'

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu 'Game Of Thrones' müziğini çaldı!

Kültür-Sanat - 17 Temmuz 2017 16:38

Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu tarafından icra edilen ve bugün 7. sezonu başlayacak olan Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisine ait eser müziği, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlandı.

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