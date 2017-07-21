Jandarma Genel Komutanlığı Kararnamesi yayımlandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi'nde 2 general emekliliğe sevk edildi, 3 general bir üst rütbeye yükseltilirken, 14 albay da tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Diğer Haberler - 22 Temmuz 2017 01:43
Jandarma Genel Komutanlığı Kararnamesi yayımlandı
İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi yayımlandı. Jandarma'nın üst kademesini yakından ilgilendiren kararname kapsamında, 1 korgeneral ile 1 tümgeneral emekliliğe sevk edildi. 1 tümgeneral ile 2 tuğgeneral bir üst rütbeye terfi edildi. 14 albay tuğgeneralliğe terfi ettirilirken merkez komuta kademeleri ile il jandarma komutanlıklarına atamalar gerçekleştirildi.

Kararname ile ayrıca, 5'i kurmay 65 albay da emekliye sevk edildi.

DHA
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