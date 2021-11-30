Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile yıldız oyuncu Jason Statham’ın dördüncü kez birlikte çalıştığı ‘İntikam Vakti’, nefes kesen bir hesaplaşma öyküsü anlatıyor.
GİZEMLİ BİR İNTİKAM PLANI
Bir an olsun düşmeyen temposu ile sinema salonlarında aksiyon fırtınası yaratacak filmin hikayesi şöyle: Varlıklı ve güçlü bir adam olan H, her hafta milyonlarca dolarlık taşıma işi yapan bir zırhlı araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe girer. Olağanüstü yetenekleriyle tüm soygun girişimlerini neredeyse tek başına engelleyen H’in bu işte neden çalıştığını kimse anlayamaz. H’in aklında ise tek bir şey vardır: Oğlunun intikamını almak.
‘İntikam Vakti’ dublaj ve altyazı seçeneğiyle şimdi sinemalarda.
‘İntikam Vakti’ Fragman:
Jason Statham iki yıl aradan sonra sinemalara döndü!
Aksiyon sinemasının en önemli yıldızlarından Jason Statham, ‘İntikam Vakti ile iki yıllık aranın ardından beyaz perdeye döndü. Usta yönetmen Guy Ritchie’nin yönetmen koltuğuna oturduğu ‘İntikam Vakti’, Türkiye’de vizyona girdiği ilk üç gününde büyük bir beğeniyle izlenerek pandeminin başlangıcından bu yana en iyi stüdyo dışı film açılışı yaparak rekor kırdı.
30.11.2021 16:55 Kültür-Sanat