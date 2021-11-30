Jason Statham iki yıl aradan sonra sinemalara döndü!

Ünlü yönetmen Guy Ritchie ile yıldız oyuncu Jason Statham’ın dördüncü kez birlikte çalıştığı ‘İntikam Vakti’, nefes kesen bir hesaplaşma öyküsü anlatıyor.Bir an olsun düşmeyen temposu ile sinema salonlarında aksiyon fırtınası yaratacak filmin hikayesi şöyle: Varlıklı ve güçlü bir adam olan H, her hafta milyonlarca dolarlık taşıma işi yapan bir zırhlı araç şirketinde özel güvenlik görevlisi olarak işe girer. Olağanüstü yetenekleriyle tüm soygun girişimlerini neredeyse tek başına engelleyen H’in bu işte neden çalıştığını kimse anlayamaz. H’in aklında ise tek bir şey vardır: Oğlunun intikamını almak.‘İntikam Vakti’ dublaj ve altyazı seçeneğiyle şimdi sinemalarda.