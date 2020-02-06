Jay-Z'den ulusal marş açıklaması geldi!

Beyonce hayatıyla ilgili merak edilenleri cevapladı!

Jayz-Z ve eşi Beyonce, geçtiğimiz hafta düzenlenen Super Bowl'da ulusal marş okunurken ayağa kalkmamış ve büyük tepki toplamıştı. Jay-Z'den beklenen açıklama geldi.Jay-Z, yaptığının protesto amaçlı olmadığını belirterek “Oturuyorduk ve gösteri başlamak üzereydi. Eşim yanımdaydı ve bana ‘O sahnede olmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum' dedi. Çok heyecanlıydı, çünkü daha önce Super Bowl'da sahne almıştı. Biz de oradaydık ve hemen sanatçı ruh haline girdik. Sadece gösteriye bakıyordum. Mikrofon çalıştı mı? Ses düşük mü kaldı? Bir sanatçı olarak bakmam gerekiyordu. Müziği hissetmezseniz o seviyeye ulaşamazsınız” dedi.Demi Lavato tarafından söylenen marşı dinlerken performansı düşündüklerini belirten Jay-Z, “Ne kadar güzel göründüğünü, sesini, sahnedeki duruşunu konuştuk ve onunla gurur duyduk. Ve sonra performansı bitti, benim telefonum çaldı. ‘Ayağa kalkmadınız' dedi, ‘Ne?' diye şaşırdım” dedi.