Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.
Kendine has tarzı ve kıyafetleriyle her zaman ilgi odağı olan Karleusa bu kez kendini aştı.
Güzel şarkıcı verdiği üstsüz pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Fotoğraf binlerce beğeni alırken takipçiler çok sayıda yorum yazdı.
İşte Jelena’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve büyük beğeni alan o fotoğrafı…
Jelena Karleusa kendini aştı!
Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'in Sırbistan'da popstar olan eşi Jelena Karleusa seksi paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.Magazin - 10 Ocak 2017 15:26
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Jelena Karleusa
MAGAZİN HABERLERİ
- Angelina Jolie ve Brad Pitt cephesinde yeni gelişme
- Deniz Çakır hayranlarıyla tartıştı: Sevmeyin beni!
- İşte Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi
- Birce Akalay ve Sarp Levendoğlu boşanmaktan vazgeçti
- "İçerde" zirvede!
- Reytinglerin galibi hangisi oldu?
- İsmail Hacıoğlu eşini öpmeye doyamadı!
- Azra Akın ile Atakan Koru'dan evlilik müjdesi
- Derya Şensoy'dan ihanet sorusuna kahkahalı yanıt
- 'Yusuf Müdür'ün kar romantizmi