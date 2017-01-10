Jelena Karleusa kendini aştı!

Beşiktaş'ın Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'in Sırbistan'da popstar olan eşi Jelena Karleusa seksi paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmiyor.

Magazin - 10 Ocak 2017 15:26
Jelena Karleusa kendini aştı!
Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena, sosyal medya hesabında paylaştığı son fotoğrafıyla sınırları zorlamaya devam ediyor.

Kendine has tarzı ve kıyafetleriyle her zaman ilgi odağı olan Karleusa bu kez kendini aştı.

Güzel şarkıcı verdiği üstsüz pozuyla takipçilerinin beğenisini kazandı. Fotoğraf binlerce beğeni alırken takipçiler çok sayıda yorum yazdı.

İşte Jelena’nın sosyal medya hesabından paylaştığı ve büyük beğeni alan o fotoğrafı…


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Bağlantılar: Jelena Karleusa

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