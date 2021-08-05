Jennifer Aniston: Aşı olmayan arkadaşlarımla görüşmüyorum

Bir döneme damga vuran 'Friends' dizisinin yıldızı Jennifer Aniston (52), dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ve aşı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.InStyle dergisine konuşan Aniston, aşı durumları nedeniyle bazı arkadaşlarıyla irtibatı kesmek zorunda kaldığını anlattı."Hala aşı karşıtı olan büyük bir grup var." diyen Amerikalı oyuncu, "Ya da bu insanlar gerçekleri dinlemiyor. Bu gerçekten utanç verici." şeklinde konuştu.Jennifer Aniston, "Her hafta görüştüğüm bazı insanlarla, aşıyı reddettikleri ya da aşı olup olmadıklarını açıklamadıkları için görüşmeyi kestim. Talihsizlikti..." ifadelerini kullandı.Aniston, "Her gün test yaptırmadığımıza göre bilgi vermenin ahlaki ve profesyonel olarak zorunluluk olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncu, daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Bu bir aldatmaca. Çünkü herkes kendi görüşünü haklı görüyor ama pek çok görüşün korku ve propaganda dışında bir dayanağı yok."[Kaynak: haberturk.com]