Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!

Eşiyle birlikte New York'ta görüntülenen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!

Dünya Magazin - 21 Temmuz 2017 00:15
Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!
Dünyaca ünlü Amerkalı 48 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston, cesaretiyle genç modellere meydan okuyor.

Önceki gün sabah saatlerinde eşiyle birlikte New York'ta görüntülenen başarılı oyuncu, spor giyinmeyi tercih ederken altına sütyen giymediği gözlendi.

Bu görüntüsüyle yabancı basında manşetleri süsleyen güzel oyuncu için "20'lik modellere meydan okuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYINIZ
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: Jennifer Aniston

PAYLAŞ

  • Bunu Facebook'da paylaş!
  • Bunu Tweet'le!
  • Bunu Google Plus'ta paylaş!
  • Bunu Pinterest'te paylaş!

YORUMLAR

Üye Girişi Yap

İsim

E-posta

Yorumunuz

BAKMADAN GEÇME

  • Fulden Uras’ın acı günü
  • Işıl Reçber'in bikini önlemi!
  • Gülşen'den Demet Akalın isyanı: Yine mi!
  • Beren Saat'in yeni dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
  • Miranda Kerr'in düğününden ilk kareler..

Fulden Uras’ın acı günü

DÜNYA MAGAZİN HABERLERİ

  • İnat etti, güneşlendi ama...
  • Adrıana Lıma'nın olay paylaşımı!
  • Bella Hadıd'in sokak şıklığı!
  • Katıe Prıce yine rahat durmadı!
  • Adrıana Lıma ABD’ye yalnız döndü!
  • İşte Beyonce'un ikizleri!
  • Kocasını bıraktı, tatile çıktı!
  • Kate Moss, Bodrum'da tatil yapıyor
  • 'Gangnam Style'ın rekoru kırıldı!
  • Joanna Krupa'dan olay poz!

EN ÇOK TIKLANANLAR

  • Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!
  • Gamze Özçelik ve Uğur Pektaş yeniden bir arada
  • Hande Erçel tatilde ama...
  • Yasak aşk davasında sürpriz gelişme!
  • Kıvanç Tatlıtuğ açıkladı: O kişi benim baldızım
  • Reytinglerin galibi hangisi oldu?
  • Adriana Lima'nın olay çıplak paylaşımı!
  • Acılı baba Eşref Kolçak'tan ilk sözler
Umut Evirgen hapisten çıktı oraya gitti!