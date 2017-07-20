Dünyaca ünlü Amerkalı 48 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston, cesaretiyle genç modellere meydan okuyor.
Önceki gün sabah saatlerinde eşiyle birlikte New York'ta görüntülenen başarılı oyuncu, spor giyinmeyi tercih ederken altına sütyen giymediği gözlendi.
Bu görüntüsüyle yabancı basında manşetleri süsleyen güzel oyuncu için "20'lik modellere meydan okuyor" şeklinde yorumlar yapıldı.
Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!
Eşiyle birlikte New York'ta görüntülenen ünlü oyuncu Jennifer Aniston, sokağa sütyensiz çıktı!Dünya Magazin - 21 Temmuz 2017 00:15
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