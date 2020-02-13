Jennifer Aniston'dan Brad Pitt itirafı!

Romantik komedilerin yıldızından taciz itirafı!

51. yaşını kutlayan ünlü oyuncu Jennifer Aniston, Interview dergisine röportaj verdi. Ünlü oyuncunun samimi açıklamaları çok konuşuldu.Ünlü oyuncunun, geçtiğimiz günlerde eski eşi Brad Pitt'le yeniden aşk yaşamaya başladığı iddia edilmişti. Aniston, bu iddiaları “Her şeyin olması gereken zamanda yaşandığına inanıyorum” diyerek yanıtladı ve aşkın yaşanıp bittiğini ifade etti.Ünlü oyuncu sektöre ilk girişiyle ilgili “O dönem zor bir sektöre ayak bastığımı anlamıştım. Her zaman nazik ve destekleyici davranamayabiliyoruz. Seçmelere katıldığımı ve oradaki kadınların benimle hiçbir şey paylaşmadığını hatırlıyorum. Ya da sıra bana geldiğinde, beni rahatsız etmek için çaba sarf ettiklerini...” itirafında bulundu.