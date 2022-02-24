Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Los Angeles’ta doğum yapan Jennifer Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı.
Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney, 2018’den bu yana birlikte.
Çift, 2019 yılında ABD’nin New England bölgesindeki Rhode Adası’nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.
Jennifer Lawrence anne oldu!
Son olarak 'Don't Look Up' adlı filmde rol alan Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. 31 yaşında anne olan ABD'li oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz bilinmiyor.
24.02.2022 14:57 Dünya Magazin