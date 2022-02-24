Jennifer Lawrence anne oldu!

Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Los Angeles’ta doğum yapan Jennifer Lawrence’ın bebeğinin cinsiyeti ve adı henüz açıklanmadı.Jennifer Lawrence ve Cooke Maroney, 2018’den bu yana birlikte.Çift, 2019 yılında ABD’nin New England bölgesindeki Rhode Adası’nda aile ve yakın arkadaşlarının katıldığı gizli bir düğünle evlenmişti.