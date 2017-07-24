Dünya Magazin - 24 Temmuz 2017 23:59

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Jennifer Lopez, yeni yaşını kutladı.48 yaşına giren ünlü yıldız, doğum gününe ait fotoğrafları sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı. Sevgilisi Alex Rodriguez ve yakın dostlarıyla doğum gününü kutlayan Lopez, seksi kıyafetiyle de dikkat çekti. Kendisi için hazırlanan 6 katlı doğum günü pastasını arkadaşlarının alkışları arasında kesen Lopez, yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı.Jennifer Lopez'i arkadaşları tek tek tebrik etti.